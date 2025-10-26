Kastamonu'da Merdivenden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun İsfendiyar Mahallesi'nde evinde merdivenden düşen 55 yaşındaki Murat Katırcıoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi'nde yaşayan Murat Katırcıoğlu (55), evinde merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü.
Kafası betona çarpan Katırcıoğlu, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Katırcıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
