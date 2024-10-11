Kastamonu'da Kuzey Işıkları Görüldü
Kastamonu'nun Çatalzeytin, Abana ve İnebolu ilçelerinde kuzey ışıkları gözlemlendi. Manyetik alan ile güneşten gelen parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan bu doğal fenomen, vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.
Kastamonu'da kuzey ışıkları görüldü.
Kuzey ışıkları, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Çatalzeytin, Abana ve İnebolu ilçelerinde gözlemlendi.
Yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan kuzey ışıklarının görüntüsü vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.