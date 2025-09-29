Kastamonu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kastamonu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 29 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların gün boyu etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.