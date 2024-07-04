Kastamonu'da Kur'an kursunda alçı düşmesi: 2 çocuk hafif yaralandı

Kastamonu'da Kur'an kursunda üzerlerine alçı tavandan parçalar düşen 2 çocuk hafif yaralandı.

Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde yer alan ve Kastamonu Müftülüğüne bağlı olan Hacı Kemal Pattabanoğlu Kur'an Kursu'nun tavanındaki alçının bir bölümü düştü.

Söz konusu alçı parçaları üzerlerine düşen 2 çocuk hafif yaralandı.

Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.