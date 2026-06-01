Kastamonu'da yangında cami, gasilhane ve yemekhane zarar gördü

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kayı köyünde 1976 yılında yapılan camide çıkan yangında cami, gasilhane ve yemekhane kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

İlçeye bağlı Kayı köyünde 1976 yılında yapılan camide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Camiden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye Daday, Azdavay ve Pınarbaşı itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, cami, gasilhane ve yemekhane zarar gördü. Caminin minaresi yıkıldı.

Kayı köyü Muhtarı İbrahim Terzi, gazetecilere, camiden dumanların yükseldiğini görünce olay yerine geldiğini belirterek, "Camiye gelip itfaiyeyi aradık. İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler geldi, onlar müdahalede bulundu. Camimiz, 1976 yılında yapılmıştır. Caminin yanında morg var, yemekhane var. Onlar da zarar gördü, hepsi yandı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yangın kontrol altına alındı ama soğutma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
