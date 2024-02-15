Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis tarafından yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 21 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan kişi Araç ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.