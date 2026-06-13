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Kastamonu'da haber alınamayan kişi bulundu

Kastamonu'da haber alınamayan kişi bulundu
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dün akşam eve dönmeyen K.B. (35) için ailesi kayıp ihbarında bulundu. AFAD, JAK ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu K.B. arazide sağ olarak bulundu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde haber alınamayan kişi bulundu.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyü TOKİ Konutları'nda yaşayan K.B'nin (35) dün akşam eve dönmemesi üzerine ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda K.B, JAK ekiplerince arazide bulundu. K.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil Demir
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