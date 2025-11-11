Haberler

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğulun Cesetlerine Ulaşıldı

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğulun Cesetlerine Ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından kaybolan Osman Yaşar Helvacı ve annesi Huriye Helvacı'nın cesetlerine ulaşıldığını açıkladı. Vali, her türlü imkanla çalışmaların yürütüldüğünü ifade ederek, vücut bütünlüklerine zarar gelmediğini belirtti.

VALİ DALLI: SON DERECE ÜZGÜNÜZ

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "9 gündür devam eden arama çalışmalarımız sonucunda bugün saat 12.30'da Osman Yaşar Helvacı evladımızın, 15.20'de de annesi Huriye Helvacı'nın cesetlerine ekiplerimiz ulaştılar. Dron görüntüsüyle öğle civarı arkadaşlarımız önce Yaşar evladımızın cansız bedenini gördüler. Tabii ulaşılması epey bir zaman aldı, çünkü orası çok çetin bir coğrafya. Bu ihbar bize ulaştığından itibaren AFAD, jandarma, emniyet ekiplerimiz, dronlarımız, arama kurtarma, komando, asayiş yani aklınıza gelebilecek her türlü imkanı bu işe seferber ettik. Ortalama günlük 200 kişiyle o günden bugüne kadar arama faaliyetlerimiz devam etti. Ama maalesef hepimiz son derece üzgünüz. Geldiğimiz noktada 2 vatandaşımızı da hayatta olarak, canlı olarak bulmayı hepimiz arzuladık, dua ettik ama bugün itibarıyla maalesef ikisinin de cansız bedenine ulaştık. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Öncelikle kendilerine, ailelerine, yakınlarına da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'VÜCUT BÜTÜNLÜKLERİNE ZARAR GELMEMİŞ'

Vali Dallı, cinayet şüphesi olup olmadığına ilişkin, "O konuda henüz daha çalışmalar devam ediyor. Adli Tıp, devreye girecek biliyorsunuz. Şimdi ben o konuda ne söylesem bir tahminden öteye geçmeyecektir ama şu kadarını söyleyeyim. Evladımızın da annesinin de vücut bütünlüklerine gözle görülen herhangi bir zarar gelmemiş. Yani en azından bir teselli olarak onu söyleyebilirim. Biz de sevindik öyle olmasına ama onun ötesinde benim bir şey söylemem şu an itibarıyla mümkün değil" diye konuştu.

Adli sürecin devam ettiğini belirten Vali Dallı, "Anne çocuktan 50 metre daha yukarıda bir yerde bulunmuş. Şu an elimizdeki bilgiler bunlar. Cenazelerin bulunduğu arazi çok zor. Bir yere kadar zannediyorum şu an iş makinelerimiz yol açıyor. Oradan yukarıya çıkarıp geri kalanını bir araçla buraya getirilmeleri ya da ilçeye götürülmeleri mümkün olacak. Keşke hayatta olarak bulabilseydik ama geldiğimiz nokta budur" dedi.

Öte yandan, Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni, bulunduğu bölgede yapılan incelemeden sonra çıkarılıp ambulansa taşındı. Ekiplerin anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu bölgede çalışmaları ise sürüyor.

Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki

Özgür Özel'den İBB iddianamesine ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.