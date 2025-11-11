Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğulun Cesetlerine Ulaşıldı

VALİ DALLI: SON DERECE ÜZGÜNÜZ

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "9 gündür devam eden arama çalışmalarımız sonucunda bugün saat 12.30'da Osman Yaşar Helvacı evladımızın, 15.20'de de annesi Huriye Helvacı'nın cesetlerine ekiplerimiz ulaştılar. Dron görüntüsüyle öğle civarı arkadaşlarımız önce Yaşar evladımızın cansız bedenini gördüler. Tabii ulaşılması epey bir zaman aldı, çünkü orası çok çetin bir coğrafya. Bu ihbar bize ulaştığından itibaren AFAD, jandarma, emniyet ekiplerimiz, dronlarımız, arama kurtarma, komando, asayiş yani aklınıza gelebilecek her türlü imkanı bu işe seferber ettik. Ortalama günlük 200 kişiyle o günden bugüne kadar arama faaliyetlerimiz devam etti. Ama maalesef hepimiz son derece üzgünüz. Geldiğimiz noktada 2 vatandaşımızı da hayatta olarak, canlı olarak bulmayı hepimiz arzuladık, dua ettik ama bugün itibarıyla maalesef ikisinin de cansız bedenine ulaştık. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Öncelikle kendilerine, ailelerine, yakınlarına da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'VÜCUT BÜTÜNLÜKLERİNE ZARAR GELMEMİŞ'

Vali Dallı, cinayet şüphesi olup olmadığına ilişkin, "O konuda henüz daha çalışmalar devam ediyor. Adli Tıp, devreye girecek biliyorsunuz. Şimdi ben o konuda ne söylesem bir tahminden öteye geçmeyecektir ama şu kadarını söyleyeyim. Evladımızın da annesinin de vücut bütünlüklerine gözle görülen herhangi bir zarar gelmemiş. Yani en azından bir teselli olarak onu söyleyebilirim. Biz de sevindik öyle olmasına ama onun ötesinde benim bir şey söylemem şu an itibarıyla mümkün değil" diye konuştu.

Adli sürecin devam ettiğini belirten Vali Dallı, "Anne çocuktan 50 metre daha yukarıda bir yerde bulunmuş. Şu an elimizdeki bilgiler bunlar. Cenazelerin bulunduğu arazi çok zor. Bir yere kadar zannediyorum şu an iş makinelerimiz yol açıyor. Oradan yukarıya çıkarıp geri kalanını bir araçla buraya getirilmeleri ya da ilçeye götürülmeleri mümkün olacak. Keşke hayatta olarak bulabilseydik ama geldiğimiz nokta budur" dedi.

Öte yandan, Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni, bulunduğu bölgede yapılan incelemeden sonra çıkarılıp ambulansa taşındı. Ekiplerin anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu bölgede çalışmaları ise sürüyor.

Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,