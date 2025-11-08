Haberler

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 6 gün önce kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Engebeli ve ormanlık arazide yapılan aramalara termal dron ve arama kurtarma köpekleri de katılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'nın yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışma yürütüyor.

AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide termal dronla havadan arama yapılıyor. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de eşlik ediyor.

Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ile çevredeki 19 köyde gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.