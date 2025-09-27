Kastamonu'da Kavşakta Otomobil Kazası: 2 Yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, İstanbul-Samsun kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan kara yoluna çıkış yapan H.Ç. (72) yönetimindeki 34 LL 6092 plakalı otomobil ile Samsun yönünde giden K.K.'nin kullandığı 78 ABG 367 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerden H.Ç. ile diğer otomobildeki P.K. (26) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA

Haber-Kamera: Bünyamin KARACAN/TOSYA, (Kastamonu),