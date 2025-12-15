Haberler

Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu'daki pazar yerinde meydana gelen kavgada bir kişi hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı. Olayla bağlantılı dört kişi tutuklandı.

Kastamonu'da bir kişinin öldüğü, kardeşinin ise yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştıkları tespit edilen M.C.B, H.E.G, V.Y.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kuzeykent Pazar Yeri'nde dün iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan Ç. bıçakla, kardeşi A.Ç. ise darbedilerek yaralanmış, hastaneye kaldırılan Cihan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

