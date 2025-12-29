Haberler

Kastamonu'da kardan 790 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 790 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışması başlatırken, İnebolu'da da fırtına nedeniyle sahil yoluna dev dalgalar ulaştı.

KASTAMONU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 790 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da 3 gündür aralıklı olarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken, 790 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için kar küreme çalışması başlattı.

İNEBOLU'DA FIRTINA

Öte yandan, İnebolu ilçesinde de fırtına etkili oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan dev dalgalar, İsmetpaşa Caddesi üzerinde sahil yoluna kadar ulaştı. Dalgalarla yola kum ve taş birikintileri sürüklenirken, oluşan kirlilik ve tehlike nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı. İnebolu Belediyesi ekipleri, sahil yolunda biriken kum ve taşları temizlemeye çalışıyor.

