Kastamonu'da kent merkezi ile 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle kent merkezi ile 6 ilçede 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre ve Abana ilçelerinde de taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
500

