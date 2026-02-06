Haberler

Kastamonu'da kamyonun çarptığı kişi öldü

Kastamonu'da bir kamyonun yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Ekici'ye çarpması sonucu ağır yaralanan Ekici, hastanede hayatını kaybetti.

M.Ö. idaresindeki kamyon, Cumhuriyet Caddesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Ekici'ye çarptı.

Ağır yaralanan Ekici, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ekici, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

