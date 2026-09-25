Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla, belirlenen 9 adres ve 1 araçta arama yapıldı.

Operasyonlarda, birer ruhsatsız tabanca ve tüfek, 30 paket gümrük kaçağı sigara, 29 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 410 sigara sarma kağıdı, 80 litre etil alkol, kaçak 40 telefon şarj adaptörü ve 161 şarj kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA