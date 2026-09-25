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Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü

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Kastamonu'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda belirlenen 9 adres ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda birer ruhsatsız tabanca ve tüfek, gümrük kaçağı sigara, kıyılmış tütün, etil alkol ve telefon aksesuarları ele geçirildi; 13 şüpheli emniyete götürüldü.

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla, belirlenen 9 adres ve 1 araçta arama yapıldı.

Operasyonlarda, birer ruhsatsız tabanca ve tüfek, 30 paket gümrük kaçağı sigara, 29 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 410 sigara sarma kağıdı, 80 litre etil alkol, kaçak 40 telefon şarj adaptörü ve 161 şarj kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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