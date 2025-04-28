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Kastamonu'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

Kastamonu'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kastamonu Valiliği'nde, Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025 yılı çalışmaları, denetimler ve engelli bireylerin istihdamı üzerine görüşmeler yapıldı.

Kastamonu'da Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce (İŞKUR) 2025 yılının üç aylık döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İl İstihdam ve Mesleki Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetimler ve engelli bireylerin istihdamı ve mesleki eğitimi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılması teklif edilen kurs programları da toplantı kapsamında görüşüldü.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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