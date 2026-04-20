Kastamonu'da ırmağa düşen inek telef oldu
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, hayvanlarını otlatan bir kadın, patika yolun çökmesi sonucu iki ineğinin ırmağa düştüğünü bildirdi. İneklerden biri telef olurken, diğeri kurtarıldı.
??????? Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ırmağa düşen inek telef oldu.
Derekümeevleri'nde yaşayan Fevziye Özkan hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkardı.
Akşam saatlerinde hayvanlarıyla birlikte eve dönmek üzere yola çıkan Özkan'ın, Gökırmak kenarındaki patika yolun çökmesi sonucu 2 ineği ırmağa düştü.
Özkan'ın telefonla yakınlarına haber vermesi üzerine inekler halat yardımıyla ırmaktan çıkarıldı.
İneklerden biri telef oldu.
Kaynak: AA / Özgür Özcan