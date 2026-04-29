Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Yönetimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güven tarafından il genelindeki asayiş, trafik, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeledeki veriler paylaşıldı.

Toplantıda, Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Kapar da sorumluluk sahalarındaki faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Okullar ve çevrelerindeki güvenlik tedbirleri de toplantı kapsamında ele alındı.

Dallı, Kastamonu'nun huzuru için ilgili tüm kurumların iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, güvenlik güçlerine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Toplantıya Vali Yardımcıları Aydın Ergün ve Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Cihan Seymen, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
