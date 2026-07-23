Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö.Y.S. (24) idaresindeki 37 AAS 267 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Çatören köyü mevkisinde karşı yönden gelen M.Ö'nün (35) kullandığı 06 BVZ 518 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar devrildi.
Kazada, sürücüler ile H.E.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA