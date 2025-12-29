Kastamonu'da heyelan ve kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor
Kastamonu'nun Cide, Devrekani ve Bozkurt ilçelerinde heyelan ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Cide'deki heyelan sonrası ulaşım servis yolundan sağlanırken, Devrekani'de kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı ve yollar kapatıldı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan, Devrekani ve Bozkurt ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor.
Cide'nin Gideros mevkisinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kar kalınlığının 80 santimetreye yaklaştığı Devrekani ilçesinde ise ulaşım güçlükle sürdürülüyor.
Valilik kararıyla Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun ulaşıma kapandığı ilçede, kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.
İlçe merkezinde de ekipler kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.
Bozkurt- Kastamonu kara yolunda da mahsur kalan araçlar iş makineleri yardımıyla kurtarılıyor.