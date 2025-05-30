Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Ulaşıma Kapandı
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Kastamonu'da meydana gelen heyelan nedeniyle Cide-İnebolu kara yolu trafiğe kapandı. Küçük araçlar için alternatif yol mevcutken, büyük araçlar için başka güzergah öneriliyor.

Kastamonu'da Cide- İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cide-İnebolu yolunun 56-57. kilometrelerinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Kara yolunun trafiğe kapandığı bildirilen açıklamada, " Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
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