Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu'da Cide- İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cide-İnebolu yolunun 56-57. kilometrelerinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Kara yolunun trafiğe kapandığı bildirilen açıklamada, " Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.