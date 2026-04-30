Kastamonu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek

Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle uyarı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, mevsim normallerindeki hava sıcaklığının 1 Mayıs Cuma gününden itibaren düşmeye başlayacağı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinde seyredeceği aktarılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkili olacağı ifade edildi.

Açıklamada, sıcaklıklardaki düşüş nedeniyle buzlanma ile yerel zirai don riski bulunduğuna dikkat çekilerek, tarımsal üretim faaliyetlerinin korunması için üreticilerin gerekli tedbirleri almaları ve güncel sıcaklık tahminlerini takip etmeleri gerektiği kaydedildi.