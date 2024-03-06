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Kastamonu'da Haracoğlu Türbesi ziyarete açıldı

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bulunan Haracoğlu Türbesi, bakımdan geçirilerek ziyarete açıldı. Türbenin çatı, dış cephe, halı ve örtüleri yenilendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bulunan ve bakımdan geçirilen Haracoğlu Türbesi, ziyarete açıldı.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, gazetecilere, türbenin çatı, dış cephe, halı ve örtülerinin yenilendiğini söyledi.

İhsangazi Belediyesi ve İsalar Mahallesi muhtarlığı iş birliğinde bakımın gerçekleştirildiğini anlatan Sağlık, "Burada tarihe saygı ve geçmişi yad etmek adına yenileme çalışması yapıldı. Bu eserlerin ayakta kalması, kent kimliğini oluşturmada da büyük önem arz etmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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