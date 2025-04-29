Kastamonu'da Güvenlik ve Asayiş Koordinasyonu Toplantısı Yapıldı

Kastamonu Valiliğince, "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyonu" ile "kaymakamlar" toplantısı bir arada yapıldı.

Vali Meftun Dallı başkanlığında, İstiklal Yolu toplantı salonunda düzenlenen programda, il merkezi ve ilçelerin asayiş gündemi görüşülerek narkotik suçlarla ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden katıldı.