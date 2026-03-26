Kastamonu'da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Kastamonu'da Vali Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz ve İl Göç İdaresi Müdürü Turgay Atsız katıldı. İlçe kaymakamları ise toplantıya video konferans sistemiyle iştirak etti.

Toplantıda, il genelinde asayiş, trafik, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile düzensiz göç konularında yürütülen çalışmalar ve planlanan tedbirler ele alındı.

Toplantıda konuşan Dallı, asayişin sağlanması ve güven ortamının korunmasının öncelikli çalışma başlıkları arasında yer aldığını belirtti.

Bu konuda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Dallı, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve suçla etkin mücadele etmek adına gereken tüm tedbirleri almaya, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.