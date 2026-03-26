Kastamonu'da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Kastamonu'da Vali Meftun Dallı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde asayiş, trafik, narkotik, kaçakçılık ve düzensiz göç konularında çalışmalar ele alındı.

Kastamonu'da Vali Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz ve İl Göç İdaresi Müdürü Turgay Atsız katıldı. İlçe kaymakamları ise toplantıya video konferans sistemiyle iştirak etti.

Toplantıda, il genelinde asayiş, trafik, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile düzensiz göç konularında yürütülen çalışmalar ve planlanan tedbirler ele alındı.

Toplantıda konuşan Dallı, asayişin sağlanması ve güven ortamının korunmasının öncelikli çalışma başlıkları arasında yer aldığını belirtti.

Bu konuda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Dallı, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve suçla etkin mücadele etmek adına gereken tüm tedbirleri almaya, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
Gaziantep'te 5 çocuk babasını öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sokak ortasında öldürülmüştü! İddia mide bulandırıcı
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti

İBB davasına giren sahte gazeteci tutuklandı! Gerçek kimliği şoke etti
Demet Akalın'ın 'Sen bir eve gel lan' dediği eşi podyuma çıktı

Demet'in "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
Gaziantep'te 5 çocuk babasını öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sokak ortasında öldürülmüştü! İddia mide bulandırıcı
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

Kalemi kırıldı!

Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş

Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş