Kastamonu'da Fırtına Nedeniyle Beş İlçede Denize Giriş Yasağı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun sahil ilçelerinde beklenen fırtına nedeniyle Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu'da denize giriş yasağı uygulandı. Meteoroloji, rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesini bekliyor.

Kastamonu'nun sahil ilçelerinde beklenen fırtına nedeniyle beş ilçede denize giriş yasağı uygulandı.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, fırtına uyarısı nedeniyle alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçelerin mülki sınırları içerisinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklendiği ifade edilen açıklamada, Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde 15 Ağustos Cuma günü denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlere uyulması istendi.

Belediyelerin anons sistemlerinden yapılan duyurularda da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.