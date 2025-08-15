Kastamonu'da Fırtına Nedeniyle Beş İlçede Denize Giriş Yasağı

Kastamonu'nun sahil ilçelerinde beklenen fırtına nedeniyle beş ilçede denize giriş yasağı uygulandı.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, fırtına uyarısı nedeniyle alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçelerin mülki sınırları içerisinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklendiği ifade edilen açıklamada, Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde 15 Ağustos Cuma günü denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlere uyulması istendi.

Belediyelerin anons sistemlerinden yapılan duyurularda da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.