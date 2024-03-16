Kastamonu'da şehit annesinin evinde yangın çıktı, annesi hafif yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde şehit Mevlüt Tepe'nin annesi Fatma Tepe'nin evinde çıkan yangında annesi hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi ve yaralanan Fatma Tepe hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde evinde yangın çıkan şehit annesi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Şehit Mevlüt Tepe'nin ilçeye bağlı Öveçler köyünde yaşayan annesi Fatma Tepe'nin 2 katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Cide Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Tepe'ye ait 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında hafif şekilde yaralanan Fatma Tepe, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.