Kastamonu'da Esrar Maddesiyle Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından üzerinde esrar maddesi bulunan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 7 parça halinde esrar maddesi ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üzerinde esrar maddesiyle yakalanan bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 7 parça halinde esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında işlemlere başlandı. - KASTAMONU