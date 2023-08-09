Kastamonu'da Eşini ve İki Polis Memurunu Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan bir şahıs, eşiyle karşılaşması sonucu çıkan tartışmada av tüfeğiyle eşini yaraladı. Kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı ve iki polis memuru yaralandı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde eşini ve iki polis memurunu yaralayan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı bulunan H.S., caddede eşi A.S. ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonrasında H.S., av tüfeği ile A.S.'yi yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli H.S.'nin yakalanması için Ağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kaçan H.S. ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği iki polis memuru yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan A.S. ile iki polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU