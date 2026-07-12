Kastamonu'da leylekler kent merkezini mesken tuttu

Kastamonu'da kent merkezinde bir elektrik direğine yuva yapan leylekler, mahalle sakinlerince ilgiyle takip ediliyor.

Kuzeykent Mahallesi'nde bir elektrik direğinin üstüne 3 yıl önce taşıdıkları çalı parçaları ile yuva yapan 2 leylek, her yaz bölgeye geliyor.

Her yıl 2 ya da 3 yavrusu olan leylekler, mahalleye renk katıyor. İnsanlarla iç içe yaşayan leylekler, mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

Zaman zaman anne babalarından uçma eğitimi alan yavrular, çevredeki evlerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Mahalle sakinlerinden İrfan Akman, AA muhabirine, mahalle olarak leylekleri çok sevdiklerini söyledi.

Bölgede 1995 yılından bu yana ikamet ettiğini belirten Akman, "Leyleklerin buradaki üçüncü seneleri. Her sene mart sonuna doğru gelirler, ağustos sonu yavrular uçar gider. Önce anne ve babaları gider, sonra yavruları annelerini takip ederek sıcak yerlere giderler." dedi.

İlk geldiklerinde çok şaşırdığını dile getiren Akman, "Bu yuvayı bunlar yaptı. Elektrik direğinin üstünde bir demir vardı, direğin etrafını otlarla ördüler. İlk yaparken çok uğraştılar. Buraya başka leyleğin gelmesine izin vermezler, her yıl aynı leylekler gelir ama şu ana kadar onlara bir isim vermedik." diye konuştu.

Her gün leylekleri kontrol ettiğini anlatan Akman, şunları kaydetti:

"Sabahleyin balkona çıkarım, onları izlerim. Anneleri geliyor mu, babaları gidiyor mu, hangisi kalıyor, hangisi gidiyor, balkondan izlerim. Geçen sene yavrulardan bir tanesi uçmaya niyetlendi, tekrar yuvaya çıkamadı, tele çarpıp yere düştü. Yavaş yavaş yanına yaklaşıp aldık baktık, bir şeyi yok. Duvarın kenarına bıraktık. Bir süre orada dinlenip toparlandıktan sonra uçarak tekrar yuvaya çıktı."

"Şehirde yaşıyoruz ama leyleklerle komşuyuz"

Seyhan Şahin ise leylekleri çok sevdiklerini vurgulayarak, "Leylekler her yıl gelir. Leylekler artık bizim yazlıkçı komşularımız. Yavrularını burada büyütüyorlar. Daha doğrusu hep beraber yavrularımızı burada, mahallemizde büyütüyoruz. Arada yere de iniyorlar, buralarda da dolaşıyorlar, çok güzel görüntü oluyor." diye konuştu.

Leyleklerin zaman zaman bölgede dolaştığına işaret eden Şahin, "Şehirde yaşıyoruz ama leyleklerle komşuyuz, çok güzel bir şey bu. Hemen karşımızda spor tesisleri, diğer yanda spor lisesi, ortaokul, ilkokul, evler apartmanlar var. Öbür tarafta Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü var ve biz burada leyleklerle yaşıyoruz." ifadesini kullandı.