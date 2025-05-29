Kastamonu'da Dolu Yağışı Sürücüleri Köprü Altına Sığınmaya Zorladı

Kastamonu'da Dolu Yağışı Sürücüleri Köprü Altına Sığınmaya Zorladı
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde etkili olan dolu yağışı, sürücüleri köprü altlarına sığınmaya mecbur bıraktı. Dolu yağışı sebebiyle tarım arazileri de zarar gördü.

Kastamonu'da dolu etkili oldu, sürücüler köprü altına girerek araçlarını korumaya çalıştı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Sürücüler, araçlarını köprü altlarına sığınarak korumaya çalıştı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Sürücüler dolu yağışına seyir halindeyken yakalandı. Araçlarını dolu yağışından korumak isteyen sürücüler, Devrekani Kavşağında bulunan köprünün altına sığındı. Dolu yağışı sebebiyle ilçedeki tarım arazileri de zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Güncel
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