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Kastamonu'da Depozito Yönetim Sistemi Devreye Girdi

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Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Hareketi kapsamında Kastamonu'da 23 depozito iade makinesi kuruldu. Sistemle 0,10-3,01 litre hacmindeki pet, cam ve alüminyum ambalajlar iade edilebilecek, her ambalaj için 1 TL depozito dijital cüzdana yüklenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), Kastamonu'da uygulanmaya başlandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 3'ü kent merkezinde olmak üzere toplam 23 depozito iade makinesinin kurulumu tamamlandı.

Manuel iade noktaları ve toplu iade merkezlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DOA işareti bulunan 0,10-3,01 litre hacmindeki pet, cam ve alüminyum içecek ambalajları sistem kapsamında iade edilebiliyor.

İade edilen her ambalaj için 1 lira depozito bedeli dijital cüzdana yüklenirken günlük 200 adedin üzerindeki toplu iadelerde ambalaj başına 0,50 lira ödeme yapılıyor.

İade işlemleri DOA uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. İade noktasındaki makinenin ekranında yer alan karekod okutularak ambalajlar teslim ediliyor ve işlem tamamlandığında iade bedeli DOA Dijital Cüzdan'a yansıtılıyor.

Sistemle ambalajların toplanarak yeniden ham maddeye dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunması ve geri dönüşüm kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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