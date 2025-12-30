Kastamonu'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 3 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapıldı.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 3'ü il merkezinde, 1'i İhsangazi ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam 3 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapıldı.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel