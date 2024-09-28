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Kastamonu'da Çukura Düşen Ayı Kurtarıldı

Kastamonu'da Çukura Düşen Ayı Kurtarıldı
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Hanönü ilçesinde defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayı, kurtarıldıktan sonra ormanlık alana doğru koşarak uzaklaştı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sirke köyü yakınlarında defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düşen ayıyı fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Milli Parklar ekipleri, ayıyı düştüğü yerden çıkarmak için Hanönü Belediyesinden makine talebinde bulundu. Belediye Başkanı Metin Yamalı da ekibiyle bölgeye gitti.

Belediye ekipleri, kepçe ile çukurun ağzını genişletip ayının çıkabileceği hale getirdi. Çukurdan çıkan ayı, koşarak ormanlık alana doğru uzaklaştı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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