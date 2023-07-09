Kastamonu'da Çekme Karavanlı Cip ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kastamonu'da çekme karavanlı cip ile kamyonun çarpıştığı kazada anne-baba yaşamını yitirdi, 1'i bebek 3 çocuğu ise yaralandı. Ailenin Muğla'ya tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

KASTAMONU'da, çekme karavanın bağlı bulunduğu cip ile kamyonun çarpıştığı kazada anne- baba yaşamını yitirdi, 1'i bebek 3 çocuğu ise yaralandı. Ailenin Muğla'ya tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu- Tosya karayolu Akkaya Cebeci köyü mevkisinde meydana geldi. Rıdvan Keskin'in (39) kullandığı, arkasında çekme karavanın bulunduğu 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. yönetimindeki 37 PT 470 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan cip, şarampole devrildi. Kazada sürücü Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin (37) yaşamını yitirirken, çocukları Emre (13), Devran (11) ve Miranmir (1) ile kamyon sürücüsü M.T., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin ailesinin tatil için Muğla'ya yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.