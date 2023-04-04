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Kastamonu'da bir öğretmenevi cıkan yangında hasar gördü

Kastamonu'da bir öğretmenevi cıkan yangında hasar gördü

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki öğretmenevinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki öğretmenevinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçe merkezindeki öğretmenevinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çabasıyla söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Çatalzeytin Kastamonu Hisarcık Güncel Haberler

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