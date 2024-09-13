Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Besi Çiftliğinde Yangın: 600 Balya Saman Kül Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında 600 balya saman kül oldu, ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangında 600 balya saman kül oldu, ahırda bulunan büyükbaşlar son anda kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Tosya Bahçelievler Mahallesi Çatak mevkisinde Şenol Malkoç'a ait Malkoçoğlu Besicilik'teki samanlıkta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanların alev almasıyla yangın bir anda büyüyerek ahıra sıçradı. Olay yerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlar için soğutma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Meydana gelen yangında 600 balya saman küle dönerken ahırlardan birinde  maddi hasar oluştu. Yangın sırasında ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvanın, çevredekilerin yardımı ile hızlıca ahırdan çıkartılarak kurtarıldığı öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Güncel Tarım Çevre Tosya Balya Yaşam Kaza

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

İşte cinayette düğümü çözecek yazışma

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü

Hamas'ın lider takımıyla Ankara'da sürpriz zirve

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir (Ferit) diziden ayrılıyor mu? Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı? Al Nassr Al Ahli maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ahli maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ruben Vargas kimdir? Ruben Vargas kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein gerçek adı ne? 14-15 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Jahrein tutuklandı mı, neden tutuklandı suçu ne? Jahrein hapiste mi? 14-15 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Roland Sallai kimdir? Roland Sallai kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roland Sallai uçak kodu ne? Roland Sallai ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek?
title