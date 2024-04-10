Kastamonu'da bayram namazı coşkusu

KASTAMONU - Kastamonu'da Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar tarihi camilere adeta akın etti.

Kastamonu'da Ramazan Bayramı namazı coşkusu yaşandı. Bayram namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitmeye başladı. Camiler namaz vaktinden önce doldu. Vatandaşlar kentteki tarihi camilere de adeta akın etti. Namaz öncesinde vatandaşlar dua etti. Namazın kılınmasının ardından ise bayam hutbesi okundu.