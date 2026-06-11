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Kastamonu'da barajda kaçak avlanan sazanlar yeniden suya bırakıldı

Kastamonu'da barajda kaçak avlanan sazanlar yeniden suya bırakıldı
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Kastamonu Devrekani'deki Beyler Barajı'nda kaçak avlanan yaklaşık 100 sazan balığı, ekipler tarafından ağlardan kurtarılarak tekrar suya bırakıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde barajda kaçak avlanan balıklar tekrar suya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekibi, Beyler Barajı'nda kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Tekneyle baraja açılan ekipler, yaklaşık 600 metre uzunluğunda ağ tespit etti.

Ağı tekneye çeken ekipler, yaklaşık 100 sazan balığını ağdan kurtararak yeniden suya bıraktı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
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