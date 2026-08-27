Devrekani'de kaçak ağdan 108 sazan kurtarıldı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj gölüne atılan kaçak ağa takılan 108 sazan balığı, tekrar suya bırakıldı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj gölüne atılan kaçak ağa takılan 108 sazan balığı, tekrar suya bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekibi, Beyler Barajı'nda kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce yapılan araştırmada, baraj gölüne su ürünleri mevzuatına aykırı şekilde bırakıldığı tespit edilen 2 bin metrelik misina ağı bulundu.
Ağı toplayan ekipler, 108 sazan balığını zarar görmeden kurtararak suya bıraktı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yürütülen çalışmaların barajlardaki su ürünleri varlığının korunmasına önemli katkılar sağladığına işaret edildi.