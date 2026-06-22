Kastamonu'da oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Kastamonu'da tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Hüseyin Ç, avukatı, mağdur Samiye Ç. ve tanıklar katıldı.

Hüseyin Ç, savunmasında oğlunun alkol aldığı zaman taşkınlık çıkardığını, ona açtığı işi yürütemediğini, girdiği işten atıldığını, eşine de şiddet uyguladığını ifade ederek, oğlundan korktuğu için odasının kapısını kilitlemek zorunda kaldığını söyledi.

Olay günü, oğlunun kendisine küfür ettiğini ve tüfekle ateş açtığını dile getiren Hüseyin Ç, amacının oğlunu öldürmek olmadığını belirterek, "Ateş ettiğim sırada aramızda 3-4 metre mesafe bulunuyordu. Üç el ateş ettim. Oturup dakikalarca ağladım. Koşarak üzerime geldi, ben de korktuğumdan dolayı ayaklarına doğru ateş ettim, hedef almadım, öldürmek istemedim. Silahta mermi vardı. Başına gittiğimde şarjörü boşaltabilirdim." dedi.

Sanığın eşi mağdur Samiye Ç. de "Eve içkili geldiği zaman eşimle kavga ediyordu. Oğlum eşini döverdi, işten de atmışlardı. Eşimin anlattıkları doğrudur, şikayetçi değilim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kastamonu'nun Kuyluş köyünde 8 Kasım 2025'te baba Hüseyin Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında çıkan tartışmada Hüseyin Ç, tabancayla ateş ederek oğlunu öldürmüştü.

Taşköprü Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin Ç, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.