Haberler

Kastamonu'da baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Kastamonu'da baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Ballık köyünde 67 yaşındaki E.G., tartıştığı oğlu Murat G.'yi av tüfeğiyle öldürdü. Olay sonrasında E.G. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kastamonu'da bir baba tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.

Ballık köyünde 67 yaşındaki E.G. ile 33 yaşındaki oğlu Murat G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine E.G. av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Ağır yaralanan Murat G, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Murat G'nin cenazesi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

E.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürüldü.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

