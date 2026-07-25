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Kastamonu'da arı kovanı bulunan kamyonet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'da arı kovanı bulunan kamyonet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde arı kovanı bulunan kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde arı kovanı bulunan kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

C.S. (60) idaresindeki 37 AK 045 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Sarıyonca köyü Oyrak mevkisinde bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü C.S. ile araçta bulunan R.D. yaralandı.

Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kamyonette bulunan kovanlar zarar gördü, çok sayıda arı telef oldu.

Kaynak: AA
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