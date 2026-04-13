Bozkurt'ta alev alan otomobilde hasar oluştu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çıkışında meydana gelen otomobil yangınında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Akaryakıt istasyonuna yakıt almaya giden İsmet Yılmaz ile eşi Nurcan Yılmaz, istasyon çıkışında otomobilden dumanlar yükseldiğini fark etti.
Bunun üzerine Yılmaz çifti aracı durdurarak otomobilden indi. Aracın alt kısmından alevler yükseldiğini gören istasyon çalışanları, yangına söndürme tüpleriyle müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Halil Demir