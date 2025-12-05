Kastamonu'da dört yeni ambulans hizmete alındı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) stantları açılarak acil sağlık hizmetlerinde kullanılan araçlar ile ekipmanlar sergilendi.

Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılan etkinlikte sürücüler de fermuar sistemi hakkında bilgilendirildi.

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN'ın işbirliğinde geliştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı da tanıtıldı.

Araç, Azdavay, Cide ve Pınarbaşı ilçelerine tahsis edilen tam donanımlı 4x4 ambulanslar da etkinlik kapsamında hizmete alındı.

Ambulansların anahtarlarını ekiplere teslim eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, acil sağlık personelinin haftasını tebrik etti.

Yapılan etkinliklerin önemine değinen Dallı, "Bu haftanın, acil sağlık hizmetleri konusundaki duyarlılıkların ve hassasiyetlerin artmasına, vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasına yönelik fayda sağlayacaktır. Hizmete alınan ambulansların da ilçelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İhtiyaç anında vatandaşlarımıza daha hızlı bir şekilde ulaşılmasına mutlaka katkısı olacaktır. Emeği ve katkısı olan başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm arkadaşlarıma, sağlık personelimize, hocalarımıza ve hekimlerimize teşekkür ediyorum. İşlerinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da hizmete alınan araçlarla birlikte toplam 69 ambulansla il genelindeki 43 acil sağlık istasyonuyla vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

2025 yılı içerisinde 11 ayda 43 bin vatandaşa ulaştıklarını aktaran Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Bu yıl içinde sadece ambulanslarımız 3 milyon 70 bin kilometre yol yaptı. Bu çok yüksek bir sayı. İlimizin coğrafyası da bunu gerektiriyor. Bizim il merkezinde10 dakika, kırsalda ise 30 dakika hastaya ulaşma sınırımız var. İl merkezindeki 10 dakika sınırını yüzde 95'in üzerinde tutturuyoruz. Merkeze bağlı bazı köylerimizden dolayı küçük sapmalar olabiliyor ama yine de yüzde 95'in üzerindeyiz. Kırsalda ise yüzde 80'lerin üzerindeyiz. İnşallah daha iyi noktalara gelmek için çalışıyoruz. Paletli ambulansımız var, arazi şartlarına uygun ambulanslarımız var. Kış bölgemizde yoğun geçiyor. Bunun için tüm şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz."

Hizmete alınan ambulanslar etkinliğin ardından tahsis edildikleri ilçelere gönderildi.