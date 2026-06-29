Kastamonu'da 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 9 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da hakkında 9 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hakkında hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan iki ayrı dosya kapsamında toplam 9 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu