Kastamonu'da 9 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Hükümlülerin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
