Kastamonu'da 7 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Kastamonu'da Jandarma ekipleri, hakkında 5 ayrı suçtan 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan C.B.'yi yakaladı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da hakkında 5 ayrı suçtan 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, kent merkezinde 5 ayrı suçtan 7 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan C.B. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel