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Kastamonu'da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü ve 125 tabanca fişeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü ve 125 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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