Kastamonu'da 243 köy yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU'da kar yağışı nedeniyle 243 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Kent genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Kardan 243 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte ulaşımda da yoğun kardan dolayı aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler, Şenpazar-Cide Soğuksu grup yolunda mahsur kaldı. Yolu kullanmaya çalışan araçlar zincir takmalarına rağmen ilerleyemedi.

Yolda kalanlardan Mehmet Altın, "Sahilde hiç kar yok ama burada 30-35 santim kar kalınlığı var. Yol kapalı şu an. Ekipleri aradık, Şenpazar'dan greyder istedik. İnşallah açacaklar yolumuzu. Zincir takmamıza rağmen kardan dolayı aracımız çıkmadı. 4 çeker başka bir araç geldi, o da yolda kaldı. Yapacak bir şey yok şu an, yollarımız kapalı bekliyoruz" dedi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların tekrar açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
